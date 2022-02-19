Нагадаємо, напередодні бойовики ОРДЛО оголосили про евакуацію мирного населення окупованих територій.

Губернатор Ростовської області (РФ) Василь Голубєв оголосив про запровадження режиму надзвичайної ситуації в регіоні через потік евакуйованих жителів самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

"Враховуючи тенденцію до зростання кількості громадян, які перетинають кордон на території Ростовської області, ми вважаємо за доцільне ввести режим реагування "Надзвичайна ситуація" з 10:00 мск 19 лютого", — заявив Голубєв на нараді в Ростові-на-Дону, повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що уряд регіону перейшов на цілодобовий режим роботи, Міністерства доповідатимуть про ситуацію з потоком жителів псевдореспублік, пише ТАСС.

Прикордонне управління ФСБ повідомило, що всі пункти пропуску в Ростовській області переведені тільки на в'їзд до Росії.

Загострення на Донбасі

18 лютого ватажки підконтрольних Кремлю терористів "ЛДНР" заявили про негайну евакуацію жінок і дітей з ОРДЛО в Росію. Після чого слідувала низка вибухів на непідконтрольній Україні території.

Як з'ясувала громадськість, відеоролики терористів пасічника і Пушиліна були записані за кілька днів до ескалації на сході.

Увечері того ж дня американський президент Джо Байден, виступаючи в Білому домі з оновленими розвідданими про пересування військ РФ, заявив, що впевнений в тому, що Путін вже ухвалив рішення про вторгнення в Україну найближчими днями або тижнями.

Ескалація на Донбасі сталася на тлі зростання загрози вторгнення за участю майже 200 тисяч військових РФ, зосереджених навколо України.

У вчорашніх провокаціях бойовики звинуватили Збройні сили. Секретар РНБО Олексій Данілов закликав не вірити російським найманцям і в черговий раз підкреслив, що Україна не збирається наступати на окуповані території.

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