Сьогодні вранці у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.
"Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", - написав він.
За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами. "Відсьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!"- додав він.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
13 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що колона російських військ заїхала в місто і розмістилися в одному з дитячих таборів.
16 березня активіст Артем Костюченко заявив, що окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Пізніше Яковлєв вийшов на зв'язок і повідомив, що російські військові поспілкувалися з ним і відпустили.
6 квітня 2022 року міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виїхав з міста. Йому погрожували та "пропонували" співпрацювати з російськими окупантами.
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