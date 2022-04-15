Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв заявляє, що міськрада і працівники виконкому не співпрацюватимуть з окупантами.

Сьогодні вранці у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста і повісили свої триколори.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міський голова Скадовська Олександр Яковлєв.

"Сьогодні вранці в Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради та з флагштока в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони кажуть, що надалі вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", - написав він.

За словами Яковлєва, Скадовська міська рада не співпрацюватиме з окупантами. "Відсьогодні жоден працівник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Незалежно від зовнішніх обставин та перебування на посаді наше служіння Україні, рідному місту та своїй громаді триває. Які б прапори не вішали загарбники на будівлях і площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих полів і блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця. Україну не здолати!"- додав він.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

13 березня мер Скадовська Олександр Яковлєв повідомив, що колона російських військ заїхала в місто і розмістилися в одному з дитячих таборів.

16 березня активіст Артем Костюченко заявив, що окупанти викрали мера Скадовська Олександра Яковлєва та секретаря міськради Юрія Палюха. Пізніше Яковлєв вийшов на зв'язок і повідомив, що російські військові поспілкувалися з ним і відпустили.

6 квітня 2022 року міський голова Скадовська Олександр Яковлєв виїхав з міста. Йому погрожували та "пропонували" співпрацювати з російськими окупантами.

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