Керовані ракети американського виробництва можуть точно вражати танки і артилерію з відстані в кілька миль.

США розглядають можливість поставок Україні "дронів-вбивць" американського виробництва Switchblades.

Про це повідомляє NBC News. Це передові керовані ракети, які можуть точно вражати танки і артилерійські позиції з відстані в кілька миль.

Ніяких рішень прийнято не було, але Білий дім обмірковує, чи варто оснащувати Україну дронами в рамках нового пакету військової допомоги. Існує два варіанти цієї зброї, Switchblade 300 і 600, які були продані командуванню спеціальних операцій США виробником AeroVironment.

Switchblade - це, по суті, роботизовані розумні бомби, оснащені камерами, системами наведення і вибухівкою. Їх можна запрограмувати на автоматичний удар по цілях, що знаходяться за багато миль, і їх можна направляти навколо цілей до тих пір, поки не настане відповідний час для удару. Компанія заявляє, що модель 600 може літати протягом 40 хвилин і на відстань до 50 миль.

Це зброя одноразового використання, тому її прозвали "дроном-камікадзе". Обидві зброї можна налаштувати за лічені хвилини. Відзначається, що вони літають набагато швидше, ніж турецькі безпілотники Bayraktar TB2.

Раніше повідомлялося, що американський президент Джо Байден підписав закон про надання Україні військової, гуманітарної та економічної допомоги у розмірі 13,6 мільярда доларів.

Близько 6,5 мільярдів доларів, приблизно половина пакету допомоги, піде Міністерству оборони США, щоб воно могло розгорнути війська в регіоні і відправити оборонне обладнання в Україну

Вас також можуть зацікавити новини: