Спецпредставник китайського уряду з питань Євразії має пробути у столиці України два дні.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував нічну атаку російських ракет та дронів на Київ, зазначивши, що таким чином Росія привітала у столиці спецпредставника Китаю з питань Євразії.

У Twitter Подоляк нагадав, що цієї ночі росіяни випустили по Києву балістичні та крилаті ракети, а також ударні дрони.

Радник голови ОП назвав цю атаку вже восьмою травневою спробою "клану Путіна" масштабно атакувати Київ.

Відео дня

"І такий знущальний сміх із російським акцентом за кадром: "Правильно, не нужна Украине авиация и дальнобойные ракеты. Нам же легче их кошмарить"… І трохи згодом: "Крылато приветствуем "миротворческую" миссию специального представителя КНР в Киеве", - додав він.

Згодом Подоляк також підкреслив, що у російській агресії проти України час ставити крапку, надавши Україні необхідне озброєння.

"Кинджальне обнулення Росії. Країна-фейк, що має багато непотрібних мобілізантів та фіктивний гіперзвук… Час ставити крапку – просто потрібні снаряди, далекобійні ракети й авіація. І воля. І досить вірити міфам і понтам РФ", - написав він.

Ракетна атака РФ 16 травня - деталі

Цієї ночі Росія атакувала Україну 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування - усі вони були збиті українськими військовими.

Зокрема, йдеться про шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", дев’ять крилатих ракет "Калібр" та три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Крім того, також збито усі ворожі безпілотники, за допомогою яких ворог намагався здійснити атаку та вести розвідку.

Візит представника Китаю в Україну - деталі

Про те, що у Китаї планують направити до України спецпредставника уряду стало відомо за результатами телефонної розмови лідерів України та Китаю 26 квітня. Це була перша їхня розмова з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що розмова була "тривалою та змістовною", а на ній обговорили досягнення миру в Україні.

Водночас, лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що до України направлять спецпредставника. Згодом стало відомо, що ним став Лі Хуея, який до цього багато років працював спочатку в СРСР, а згодом в РФ, а з 2009 по 2019 рік обіймав посаду посла Китаю в РФ.

У МЗС Китаю кілька днів тому анонсували, що спецпредставник Китаю відвідає Україну, Польщу, Францію, Німеччину та Росію "для спілкування з усіма сторонами стосовно питання політичного врегулювання української кризи". Відомо, що 16 травня Лі Хуей прибуде до Києва та пробуде у столиці України два дні.