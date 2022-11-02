Створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій.

Нарощення рубежів оборони навколо Києва не припиняється.

Як повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України у соціальній мережі Facebook, продовжується вдосконалення системи інженерного обладнання та зведення фортифікаційних споруд навколо столиці. Належна інженерна підготовка позицій є одним із найважливіших факторів оборони та успішного знищення противника.

"Виходячи з висновків аналізу захисту столиці в лютому-квітні, вживаються додаткові заходи щодо посилення оборони. В першу чергу, проводимо обладнання вогневих позицій та укриттів для особового складу. Крім цього, нарощуємо фортифікаційне обладнання рубежів оборони за допомогою встановлення довготривалих вогневих споруд різного типу. Також встановлюємо вибухові та невибухові інженерні загородження перед позиціями наших військ", - зазначив командувач Угрупування сил та засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Таким чином, створюється система багатоешелонованої оборони шляхом нарощування районів рубежів та позицій. Робота над їх покращенням разом з підлеглими не припиняється.

Загроза нового наступу на Київ: що відомо

27 жовтня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк заявив, що станом на сьогодні Білорусь не має ударного угруповання, яке було б оснащене належним чином для наступу, водночас країна проводить навчання особового складу, аби відтягувати увагу та сили України зі сходу та півдня.

Генштаб відстежує усі дії РФ у Білорусі. За його інформацією, окрім військового аеродрому Забрівка, противник намагається перекинути свої війська на інші аеродроми Білорусі, а також проводить активні заходи на її полігонах.

За словами радника голови ОПУ Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Зараз з країни масово вивозяться боєприпаси в Росію. А в разі підготовки до вторгнення їх кількість, навпаки, намагалися б наростити.