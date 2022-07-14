Наталія Гуменюк зазначила, що у противника в тилу "палає".

Бійці ЗСУ знищили не тільки склад російських боєприпасів в Новій Каховці. Під удар потрапили командні та опорні пункти.

Про це розповіла начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк В ефірі телемарафону.

"Не тільки склади (знищені - УНІАН), а ще й командні та опорні пункти, тому це дійсно ті хороші новини, які від нас довго чекали, а ми постаралися і зібрали свої зусилля", - йдеться в повідомленні.

За її словами, зараз головне завдання - позбавити ворога логістики, на яку він розраховував би просуваючись вперед, тому у противника в тилу "палає".

"Тому зараз (окупанти - УНІАН) зміцнюються на тих позиціях, на які ми їх посунули і чекає, ймовірно, від нас нових ударів", - підсумувала Гуменюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, на складах БК окупантів у Новій Каховці прогриміла серія вибухів. Місцеві заявили, що пожежа на позиціях російських військ виникла, ймовірно, внаслідок попадання ракет.

Пізніше Оперативне командування "Південь" повідомило, що ударам українських військових зазнали два пункти управління ворожих військ і посадковий майданчик. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ на півдні вогневих завдань знищено 13 загарбників, 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

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