Проліт аеростатів фіксували в Московській області та Москві, Чувашії і Татарстані, Ярославській і Тверській областях.

У ніч на 23 вересня дрони масовано атакували одразу кілька регіонів Росії. Однією з особливостей цієї атаки було використання невідомих аеростатів, які збили з пантелику російську ППО, пише російське видання РБК з посиланням на джерела з Міноборони РФ.

"Повітряних куль було справді багато, при цьому вони не мають жодної точності", - сказав співрозмовник видання.

Зазначається, що проліт аеростатів фіксували в Московській області та Москві, Чувашії і Татарстані, Ярославській і Тверській областях. Російські "воєнкори" заявляли про те, що це повітряні кулі летіли на висоті близько 10 кілометрів над Москвою і несли бойову частину.

Відео дня

Як пише Militarnyi, на заявленій висоті зазвичай літають великі пасажирські і транспортні літаки. Журналісти зазначили, що поява невстановлених об'єктів на цих висотах може дезорганізувати повітряне сполучення і перешкодити роботі російських систем ППО.

У виданні підкреслили, що цю версію підтверджують кадри інциденту з прольотом важкого транспортного літака Ан-124 "Руслан" на наднизьких висотах прямо над житловими будинками в Москві в ніч на 23 вересня.

ЗСУ вразили об'єкти ППО і військові казарми росіян у Криму - що відомо

Раніше російський Telegram-канал Astra писав, що внаслідок атаки українських дронів на окупований Крим у ніч на 21 вересня було пошкоджено об'єкти ППО і військову інфраструктуру окупантів. Зазначається, що два безпілотники вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі і знищили радіолокаційну установку.

Також росіяни заявляють, що ще один дрон вибухнув і пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району. Один російський військовослужбовець дістав поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: