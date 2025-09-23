Унаслідок атаки українських дронів на окупований Крим у ніч на 21 вересня було пошкоджено об'єкти ППО і військову інфраструктуру росіян. Про це пише Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах регіону.
За даними тг-каналу, два дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі і знищили радіолокаційну установку.
Крім того, ще один безпілотник вибухнув і пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району. Також один військовослужбовець дістав поранення.
Також повідомляється, що внаслідок двох ударів, завданих, імовірно, ракетами "Нептун", було пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району.
Раніше російське Міноборони повідомляло, що в ніч на 21 вересня над Кримом було збито 12 БПЛА, ще 4 - над акваторією Чорного моря.
Удари по окупованому Криму
21 вересня ГУР вперше вдалося спалити російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також тоді вдалося вразити вертоліт Мі-8.
Також раніше було уражено три вертольоти Мі-8 і радіолокаційну станцію "Небо-У".