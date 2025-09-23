Зокрема, пошкоджено ЗРПК "Панцир-С1".

Унаслідок атаки українських дронів на окупований Крим у ніч на 21 вересня було пошкоджено об'єкти ППО і військову інфраструктуру росіян. Про це пише Astra, посилаючись на джерела в екстрених службах регіону.

За даними тг-каналу, два дрони вдарили по автоколоні мобільного пункту 31-ї дивізії ППО в районі села Волочаївка в Роздольненському районі і знищили радіолокаційну установку.

Крім того, ще один безпілотник вибухнув і пошкодив ЗРПК "Панцир-С1" у районі села Донське Сімферопольського району. Також один військовослужбовець дістав поранення.

Відео дня

Також повідомляється, що внаслідок двох ударів, завданих, імовірно, ракетами "Нептун", було пошкоджено будівлі казарми, клубу, навчального корпусу та їдальні 31-ї дивізії в районі села Вітіно Сакського району.

Раніше російське Міноборони повідомляло, що в ніч на 21 вересня над Кримом було збито 12 БПЛА, ще 4 - над акваторією Чорного моря.

Удари по окупованому Криму

21 вересня ГУР вперше вдалося спалити російські літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також тоді вдалося вразити вертоліт Мі-8.

Також раніше було уражено три вертольоти Мі-8 і радіолокаційну станцію "Небо-У".

Вас також можуть зацікавити новини: