В "Укренерго" уточнили графік погодинних відключень.

У всіх постраждалих від масованого ракетного обстрілу росіян містах України повністю заживлена критична інфраструктура, частково відновлено роботу електротранспорту.

Як повідомляє прес-служба "Укренерго", також відновлена можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок ракетних та дронових атак росіян на енергооб’єкти.

"Але на підстанціях "Укренерго", які передають електроенергію від електростанцій до мереж обленерго, пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами – тобто діють графіки погодинних відключень. Наразі обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині. В Хмельницькій області та Кривому Розі наразі обмежень немає, але при зростанні споживання диспетчерський центр "Укренерго" буде вимушений застосувати заходи обмеження споживання, зауважують у компанії.

На постраждалих від російських ракет електростанціях працюють ДСНС та ремонтні бригади, триває розбір завалів, фіксація пошкоджень.

"Вчора в м. Харків фахівці обленерго відновили можливість подачі електроенергії для 1 938 споживачів. На ранок знеструмлено 393 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення в Дніпропетровській, Донецькій областях", - сказано в повідомленні.

Ситуація в українській енергетиці

Як розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, під час масованої ракетної атаки 22 березня було пошкоджено дуже багато об’єктів енергетики, і до цього часу триває розбір завалів, оцінка пошкодженого обладнання та ремонтні роботи. За її словами, остання масована атака принесла енергетиці чергові збитки на сотні мільйонів доларів.

Учора, 26 березня, Україна була змушена імпортувати рекордний з початку року обсяг електроенергії – 18 649 МВт-год з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

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