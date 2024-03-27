Стабілізаційні відключення тривають ще у Харкові, Одеській та Хмельницькій областях.

Під час масованої ракетної атаки 22 березня було пошкоджено дуже багато об’єктів енергетики, і до цього часу триває розбір завалів, оцінка пошкодженого обладнання та ремонтні роботи там, де вже ідентифіковано пошкодження. Про це розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі телемарафону.

"В багатьох регіонах ми вже відновили електропостачання споживачам, але там, де були значні пошкодження – Харків та область, Хмельницька, Одеська області – ще тривають стабілізаційні відключення споживачів. Наскільки довго триватимуть ремонті роботи в Харкові та області – важко зараз сказати. В інших регіонах ситуація трішки краща. Для нас задача номер один – знайти такі варіанти і схеми підключень, щоб якомога більше споживачів заживити", - сказала Гринчук.

За її словами, наявний запас обладнання енергетики вже зараз використовують для ремонтів, і в міністерстві працюють щодо цього питання з українськими виробниками та міжнародними партнерами.

"Одразу після обстрілів міністр енергетики Герман Галущенко провів зустрічі з міністрами країн G7 для того, щоб скоординувати зусилля з поставки необхідного обладнання, аби правильно розподілити фонд підтримки енергетики, щоб закупати ще й про запас, бо ми розуміємо, що ворог може не зупинитися", - зазначила заступниця міністра.

Що стосується захисту енергетичних об’єктів, Гринчук зауважила, що захист має бути комплексним – як фізичний, там і системи ППО. За її словами, наразі ведуться роботи щодо того, аби заховати енергетичне обладнання під землю, проте це непростий процес.

Також заступниця міністра розповіла про суму завданих збитків енергетиці.

"За період атак на енергетичну систему від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк разом з нами оцінював збитки для енергосистеми, і це десь 11,5 млрд доларів. Ця остання атака, це теж будуть збитки у сотні мільйонів доларів", - сказала вона.

Гринчук зазначила, що держава намагається допомогти енергетичним компаніям з ремонтом, також значна допомога надходить від міжнародних партнерів – у вигляді обладнання, прямої допомоги компаніям та внесків у фонд підтримки енергетики.

Атака на енергетичні об’єкти

22 березня стався наймасованіший обстріл енергетичної системи України з початку повномасштабної війни. Вперше була атакована ДніпроГЕС. Найскладніша ситуація з енергетикою склалася у Харкові, також у низці областей були введені стабілізаційні відключення електроенергії.

Генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що ДніпроГЕС, по якій вдарили росіяни, швидко відновити не вдасться. За його словами, лише протягом тижня вдасться розібрати всі завали й тоді більш детально можна буде говорити про наслідки удару.

Учора, 26 березня, Україна планувала імпортувати рекордний з початку року обсяг електроенергії – 18 649 МВт-год. Імпорт був запланований з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

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