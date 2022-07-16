За минулу добу в Миколаївської області внаслідок обстрілів окупантів поранено 17 осіб.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Вона нагадала, що за минулу добу під удари ворога потрапили Миколаїв, а також населені пункти Першотравневої, Галициновської, Володимирівської, Широківської та Березнегуватської громад.
"В цілому ж за минулу добу в Миколаївській області поранення отримали 17 осіб. Дітей серед постраждалих немає. Всі постраждалі доставлені в наші медичні установи та отримують необхідну допомогу", - розповіла вона.
За станом на ранок 16 липня в лікарнях знаходиться 321 громадянин, який постраждав від атак окупантів на Миколаївську область, ще 66 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
Удар по Миколаєву:
15 липня 2022 року в Миколаєві пролунали понад 10 потужних вибухів. Були атаковані два найбільших університети міста.
Згодом стало відомо, що в результаті ворожих ракетних ударів були поранені.
За добу, 15 липня, по Миколаївщині було завдано 31 удар, 8 ударів з реактивних систем залпового вогню та 18-з артилерії.
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