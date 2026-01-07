Сили оборони уразили нафтобазу у Бєлгородській області РФ та склад МТЗ, - Генштаб

Зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

У ніч на 7 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Осколнєфтєснаб" у районі населеного пункту Котел Бєлгородської області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, нафтобаза задіяна у забезпеченні пальним армії окупантів. У результаті влучань у резервуари зафіксовано масштабну пожежу на об’єкті.

Також, зазначається, що з метою порушення логістики противника, на тимчасово окупованої території Донецької області уражено склад матеріально-технічних засобів підрозділу 20-ї мотострілецької дивізії загарбників. Ступінь завданих збитків в обох випадках уточнюється.

Відео дня

"Окрім того, за результатами попередніх уражень встановлено, що на нафтобазі стратегічного резерву "Темп" у Ярославській області РФ пошкоджено два вертикальних резервуари РВС-5000", - наголосили в Генштабі.

Удари по військових цілях в РФ

Як повідомляв УНІАН, напередодні далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно відпрацювали по двох ворожих об’єктах у тилу РФ. Зокрема, у Нейському районі Костромської області спалахнула масштабна "бавовна" на арсеналі №100 Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ).

Це був важливий для ворога арсенал, оскільки з нього постачалися боєприпаси для складів нижчого рівня західного та центрального напрямків.

Також дрони "Альфи" СБУ вразили нафтобазу "Геркон Плюс" у населеному пункті Стрєлєцкіє Хутора Липецької області. Внаслідок атаки там розпочалася інтенсивна пожежа. Ця нафтобаза забезпечувала нафтопродуктами три області: Тамбовську, Воронезьку й Липецьку.

Вас також можуть зацікавити новини: