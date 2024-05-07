Наразі є декілька варіантів фінансування виготовлення зброї в Україні.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишинь заявив, що ЄС має використовувати свої гроші для розміщення збройних замовлень українським компаніям для постачання Києву.

Про це він сказав Politico під час Форуму оборонної промисловості Україна-ЄС, спрямованого на посилення підтримки української збройової промисловості. На думку міністра, купівля зброї та боєприпасів для ЗСУ в українських компаній є "найкращим, найшвидшим і найефективнішим способом допомогти нам на передовій".

"Ми повинні бути більш креативними та досліджувати нові шляхи надання військової допомоги Україні. Закупівля обладнання в українських компаній або у європейських та українських спільних підприємств, створених в Україні, є варіантом, який ми розглянемо", – зазначив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.

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Як вказується, Україна історично мала велику орієнтовану на експорт збройну промисловість, але це змінюється під тиском війни проти Росії. Виготовлення зброї також звільняє Київ від політичного тиску та затримок, пов’язаних із залежністю від союзників у всьому, від артилерійських боєприпасів до передової зброї, такої як ракети та безпілотники. Попри це, уряд не має достатньо грошей, щоб підписати контракти на закупівлю з власними збройовими компаніями.

Саме ця реальність породила ідею, щоб союзники України купували зброю в українських компаній, а потім передавали її Києву. Це дозволить і озброювати ЗСУ і розвивати незалежний військово-промисловий комплекс України.

За словами Камишина, "розрив між можливостями нашої оборонної промисловості та наявними коштами на закупівлю зброї становить лише цього року 10 мільярдів доларів". Водночас він додає, що наша промисловість здатна виробляти зброї на суму близько 20 мільярдів доларів. Союзники України могли б надати відсутні 10 мільярдів доларів.

Минулого місяця Данія оголосила, що виділить 200 мільйонів крон (27 мільйонів євро) на закупівлю в українських компаній. Канада також пообіцяла пожертвувати Україні 3 млн канадських доларів (1,1 млн євро) на виробництво безпілотників українським ОПК. Щоб розширити ці зусилля потрібно залучити ще більше грошей для підписання оборонних контрактів.

"Наше головне завдання - знайти додаткове фінансування для сил оборони в Україні. Моє завдання - отримати це фінансування для виробництва в Україні, оскільки ми вже спроможні. У нас є додаткові не законтрактовані потужності, і ми хочемо, щоб вони фінансувалися за рахунок європейських коштів", - сказав Камишин.

Він обговорював з Боррелем ідею використання Європейського фонду миру ЄС для цих цілей. Нещодавно ЄС погодився надати Фонду допомоги Україні Peace Facility 5 мільярдів євро на цей рік із подальшими щорічними грошовими вливаннями до 2027 року.

Другим варіантом було б використання надприбутків від мільярдів заморожених російських активів, які зберігаються в ЄС. За підрахунками Камишина, це може генерувати до 3 мільярдів євро на рік.

Третім, довгостроковим варіантом може бути використання Європейської оборонно-промислової стратегії, яка передбачає виділення 1,5 мільярда євро з бюджету ЄС на період 2025-2027 років, для збільшення доступності та постачання оборонної продукції та розширення співпраці з Україною.

Тоді європейські компанії матимуть стимул об’єднатися з українськими партнерами та провести випробування своєї зброї на "найкращому у своєму класі полі бою".

Зброя для України

The Washington Post писав, що Україна нарощує виробництво зброї. Виробництво потроїлося 2023 року і, як очікується, збільшиться у шість разів цього року.

NYT зазначав, що Україна прагне забезпечити себе власною зброєю для війни з Росією, але на це потрібен час, якого може не бути. Українські військові інженери вже продемонстрували дивовижну майстерність в оснащенні старих систем озброєння більш сучасною вогневою міццю; тільки за останній рік українські оборонні підприємства побудували втричі більше бронетехніки, ніж до війни, і вчетверо збільшили виробництво протитанкових ракет

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