Хомчак засумнівався, що такий варіант буде реалізовано.

Росія навряд чи стане нападати на Україну з білоруського напрямку, вважає головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

Про це він заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, пише сайт "Гордон".

"Для того, щоб йшов наступ, треба мету мати. Хто наступатиме, з якою метою і як він потім утримуватиме ті території?",- сказав Хомчак, відповідаючи на відповідне запитання.

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Він висловив переконання, що сьогодні в російській армії не всі готові йти за межі своєї держави і просто гинути. "Там люди теж хочуть жити", - сказав він.

Хомчак підкреслив, що не хоче розповідати все, що сьогодні готується в Збройних силах, тому що ворогові зараз "не треба витрачати гроші на розвідку" – достатньо моніторити і аналізувати інтернет. Але, за словами генерал-полковника, фахівці Генштабу ЗСУ прораховують всі сценарії можливої поведінки Росії, реальні й ні.

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Автор: Юрій Годован