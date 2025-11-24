Українці втрачають дозволи на роботу, страхування і фактично опиняються поза законом, поки влада вирішує їхню подальшу долю.

Тисячі українців у США опинилися на межі втрати легального статусу через затягування адміністрацією президента США Дональда Трампа опрацювання продовжень спеціальної міграційної програми для українців Uniting for Ukraine.

За даними Reuters, до березня майже 200 тисяч українців ризикували перейти до статусу порушників міграційного режиму, втратити дозвіл на роботу і стати вразливими до затримання або депортації.

Після паузи, яку адміністрація Трампа запровадила в січні "з міркувань безпеки", продовження почали приймати лише за рішенням федерального суду. Однак фактичне опрацювання заяв просувається вкрай повільно: з травня опрацьовано всього близько 1 900 заявок - лише мала частина від необхідних десятків тисяч.

Uniting for Ukraine - що за програма

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року в період президентства Джо Байдена, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період. Це невелика частина з 5,9 млн українських біженців у всьому світі, з яких 5,3 млн перебувають у Європі, за даними ООН.

ЗМІ поговорило з двома десятками українців, які втратили робочі дозволи - і відповідно роботу - через затримки з продовженням. Серед них - айтішники, вихователька дитсадка, фінансовий консультант, дизайнер інтер'єрів і студент. Вони розповідають, що змушені витрачати заощадження, звертатися за підтримкою до громад і брати кредити, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі співрозмовники зізналися, що бояться бути затриманими імміграційною владою. Інші майже не виходять з дому або виїхали зі США - до Канади, Європи чи Південної Америки.

Повернення в Україну для декого неможливе. Чиїсь будинки були знищені, а чиїсь - окуповані.

Політика Трампа щодо українців

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок і продовжень української гуманітарної програми в січні, пославшись на питання безпеки. Після напруженої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом України Володимиром Зеленським американський лідер заявив, що розглядає можливість і зовсім позбавити українців їхнього легального статусу.

У підсумку програму він не скасував, і в травні федеральний суддя зобов'язав владу відновити обробку заяв. Але відтоді імміграційні служби США опрацювали лише 1 900 заявок на продовження статусу для українців та інших національностей - незначну частку порівняно з кількістю тих, у кого він закінчується, згідно з новими даними уряду США, пишуть журналісти.

