У Чилі пояснили свою позицію з цього питання.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Чилі продасть Німеччині партію німецьких бойових машин піхоти Marder, які потім будуть передані Україні.

Однак, як пише Defence Blog, міністр закордонних справ Чилі Альберто ван Клаверен заявив, що національне законодавство забороняє передачу військової техніки країнам, які беруть участь в активних збройних конфліктах.

При цьому Ван Клаверен не став прямо заперечувати факт угоди, але заявив, що політика нейтралітету Чилі щодо війни в Україні залишається незмінною.

Відео дня

Так, він заявив, що "ми не можемо говорити про купівлю або продаж військової продукції", але наголосив, що "в Чилі діє чилійське законодавство, що забороняє постачання зброї країнам, які перебувають у стані активного конфлікту. Отже, жодна операція не може порушувати це загальне правило".

На пряме запитання про те, чи може Чилі здійснити непряму поставку, спершу поставивши машини в Німеччину, Ван Клаверен відповів: "Очевидно, що чилійська зброя не може перебувати ні на театрі конфлікту в Україні, ні де-небудь ще".

Він додав, що "неможливо уявити собі продаж зброї Україні, хоча ми політично повністю засуджуємо вторгнення на Україну".

Чилі вперше придбала бойові машини піхоти Marder 1A3 у Німеччині 2008 року. Первісна поставка включала близько 270 одиниць. У рамках проєкту Centurión 180 з них були відремонтовані і передані в чилійські бронетанкові батальйони, в той час як решту машин залишили для використання в якості запчастин і резерву.

Німеччина передала Україні певну кількість цих БМП для протидії російській агресії. У Збройних силах України Marder використовується як маневрена бойова машина для підтримки піхоти та евакуації.

Зброя для України

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина запропонувала Бразилії придбати десятки танків Leopard 2A6 і бойових машин піхоти Marder 1A5. Нібито від їхньої купівлі відмовилася Україна.

Загалом ідеться про 65 вживаних Leopard 2A6 і 78 Marder 1A5.

Вас також можуть зацікавити новини: