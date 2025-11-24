Уже через кілька годин платформа приховала дані про місцезнаходження деяких акаунтів.

У X оновили сторінку "About This Account", де тепер можна побачити країну або регіон, до яких прив'язаний профіль. Про це повідомив глава продукту X Нікіта Бір, за його словами, це крок до більшої прозорості і до того, щоб користувачі могли краще розуміти, хто стоїть за контентом.

Але запуск пішов боком, наприклад, багато хто відразу помітив ризики для людей у країнах з обмеженою свободою слова. Подібна прозорість може загрожувати для них реальними наслідками. Також деякі юзери вказали, що функція виглядає як примусове обчислення користувачів.

І справді, незабаром X почав прибирати дані про місцезнаходження деяких акаунтів. Бір також визнав, що інформація не на 100% точна, особливо у старих профілів.

Відео дня

Поки команда розробників розбиралася з фічею, користувачі кинулися перевіряти географію своїх онлайн-опонентів - і виявили багато цікавого.

Наприклад, виявилося, що великі акаунти, які підтримують Трампа і MAGA, ведуть зовсім не зі США. MAGA NATION з майже 400 тисячами підписників базується в одній зі східноєвропейських країн поза ЄС (в X не уточнюють, що це за країна), а інший великий акаунт під назвою America First, який активно публікує релігійно-трампістські гасла, чомусь значиться в Бангладеші.

Крім того, виявилося, що великі акаунти, які підтримують вторгнення Росії в Україну і загалом російську армію, теж ведуться не з Росії. Наприклад, акаунт Russian Army з понад 60 тисячами підписників базується в Індії.

Також у мережі поширюються скріншоти, що нібито акаунти уряду США ведуться з Ізраїлю, але це, як заявляє Бір, фейк. X не активував цю функцію для офіційних акаунтів урядів країн.

Раніше ми розповідали, що Ілон Маск запустив власний нейромережевий аналог "Вікіпедії" - Grokipedia. На сайті вже опубліковано майже 900 тисяч статей.

Вас також можуть зацікавити новини: