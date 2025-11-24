Підрозділи загарбників загрожують Слов'янську, атакуючи місто авіабомбами.

У Росії формують громадську думку не погоджуватися на компроміс у рамках мирного плану США та Європи, водночас армія окупантів не зупиняє тиску на Донеччині. Нещодавній обстріл КАБами Слов'янська вказує на підготовку до спроби захоплення міста. Про це пише Інститут вивчення війни (Institute for the Study of War; ISW).

Російські офіційні особи та ультранаціоналістичні голоси протягом останніх днів продовжували відкидати будь-який мирний план, включно з первісно запропонованим США планом із 28 пунктів, вказуючи при цьому на максималістські цілі. Аналітики згадали заяву заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова, який 22 листопада сказав, що Кремль не може відступити від вимог диктатора Володимира Путіна.

За останніми зведеннями ISW про ситуацію на лінії фронту, окупанти просунулися в кількох районах, зокрема в східній і південній частинах Лиману, і на південь від Ямполя. При цьому, в планах російських збройних сил, ймовірно, існує спроба штурму Слов'янська, який останнім часом посилено атакується КАБами.

Відео дня

Російське військове командування може віддати пріоритет наступальним операціям у Донецькій області. Однак експерти вважають, що реальні терміни, протягом яких окупанти потенційно можуть захопити всю Донецьку область, ще більш тривалі, ніж раніше.

Погодні умови, туман і дощова погода, які раніше сприяли наступу, - у поточному сезоні непостійні. Тому темпи російського наступу, як вказують експерти, сповільняться в міру стабілізації погоди.

У разі, якщо загарбники будуть здатні використати ті самі сили, які вони задіяли по всій лінії фронту з 15 серпня, винятково для ведення бойових дій на Донеччині, тоді РФ за термінами може сподіватися лише на удачу в спробі захоплення Донбасу не раніше серпня 2027 року, прогнозують аналітики.

Бої на Донбасі: де найбільш напружена ситуація

Як повідомляв УНІАН, у Покровську було розбито снайперську позицію росіян. Підрозділи ССО завдали серію ударів російським підрозділам, які ведуть наступальні дії в бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

Крім того, напружена ситуація на Гуляйпільському напрямку - там ворог не зменшує вогневого впливу на позиції ЗСУ. Поблизу населених пунктів Яблучне та Рівнепілля десятки бойових зіткнень.

Росіяни рапортують про захоплення Куп'янська, однак згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, про що раніше передавав УНІАН, місто в Харківській області залишається під контролем українських захисників.

Вас також можуть зацікавити новини: