Він зауважує, що повернення до формату G8 може бути узгоджене лише на основі консенсусу.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув ідею щодо повернення Росії до G8, що передбачено "мирним планом" Сполучених Штатів Америки для України.

"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - сказав він на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі, передає Deutsche Welle.

Крім того, Мерц підкреслив, що повернення до формату G8 може бути узгоджене лише на основі консенсусу. Зауважується, що й президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.

Відео дня

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше США представили рамковий проєкт з 28 пунктів щодо завершення війни Росії проти України. Водночас положення цих пунктів співзвучні з вимогами Росії.

У відповідь на "мирний план" США країни Європи підготували власний контрваріант документу. Він складається з 24 пунктів і в багатьох з них є сприятливішим для України.

The Telegraph зазначає, що під час переговорів у Женеві країни Європи внесли пропозицію повернути російського диктатора Володимира Путіна до формату "Великої вісімки" (G8) - в межах потенційної мирної угоди щодо України. З цієї формули Росію виключили у 2017 році після окупації Криму.

Вас також можуть зацікавити новини: