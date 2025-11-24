Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відкинув ідею щодо повернення Росії до G8, що передбачено "мирним планом" Сполучених Штатів Америки для України.
"На даний час я не бачу, щоб серед шести нинішніх членів G7, які не є Америкою, була якась готовність знову прийняти Росію до цієї групи", - сказав він на пресконференції після завершення саміту G20 у Йоганнесбурзі, передає Deutsche Welle.
Крім того, Мерц підкреслив, що повернення до формату G8 може бути узгоджене лише на основі консенсусу. Зауважується, що й президент Франції Еммануель Макрон висловив аналогічну точку зору напередодні, коли заявив, що передумов для повторного прийняття Росії немає.
Мирний план Трампа - останні новини
Як повідомляв УНІАН, раніше США представили рамковий проєкт з 28 пунктів щодо завершення війни Росії проти України. Водночас положення цих пунктів співзвучні з вимогами Росії.
У відповідь на "мирний план" США країни Європи підготували власний контрваріант документу. Він складається з 24 пунктів і в багатьох з них є сприятливішим для України.
The Telegraph зазначає, що під час переговорів у Женеві країни Європи внесли пропозицію повернути російського диктатора Володимира Путіна до формату "Великої вісімки" (G8) - в межах потенційної мирної угоди щодо України. З цієї формули Росію виключили у 2017 році після окупації Криму.