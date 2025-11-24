Очікується, що редизайн iPhone 17e стане кінцем епохи смартфонів Apple з "чубчиком".

Навесні 2026 року Apple представить iPhone 17e – бюджетний смартфон, який стане прямим спадкоємцем iPhone 16e, але з оновленим дизайном і низкою функцій, раніше недоступних у "бюджетнику".

Головною зміною, за даними інсайдера Джеффа Пу, стане поява Dynamic Island, який замінить звичний виріз у верхній частині дисплея. При цьому сам екран змінювати не планується – це буде 6,1-дюймова OLED-панель з кадровою частотою 60 Гц.

Що стосується апаратних змін, то у смартфона з'явиться нова 18 Мп селфі-камера Center Stage, як у сучасних моделей. Також iPhone 17e отримає процесор Apple A19, модем Apple C1, чип бездротового зв'язку N1 і основну камеру на 48 Мп. В іншому пристрій залишиться аналогічним минулому поколінню.

При цьому Apple планує зберегти ціну на рівні попередніх поколінь iPhone e, щоб зберегти модель у сегменті доступних пристроїв.

Разом з iPhone 17e найближчими місяцями мають дебютувати бюджетний MacBook на базі A18 Pro і 12-е покоління iPad.

Раніше Bloomberg писав, що Apple розділить лінійку iPhone 18 між осіннім та весняним запуском. Восени 2026 року очікуються iPhone 18 Pro/ 18 Pro Max і iPhone Fold, а навесні 2027-го – iPhone 18, 18e і Air 2-го покоління.

