Партнери України мають діяти швидко та злагоджено, щоб не втратити важелі впливу на Росію.

Україні необхідно переломити ситуацію на фронті, щоб отримати важелі впливу на Росію. Західні партнери все частіше схиляють Київ до переговорів, що може призвести до небезпечних для країни наслідків, пише Foreign Affairs.

Уряд України знає про те, що підтримка Заходу не безмежна. Повномасштабна війна з Росією триває вже майже три роки, через що партнери чинять на Київ великий тиск, схиляючи до переговорів з Кремлем.

Старший науковий співробітник із сухопутних воєн у Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень Джек Вотлінг вважає, що зараз Україні небезпечно йти на переговори з РФ. За його словами, це може призвести до того, що росіяни згодом відновлять наступальні операції та змінять ситуацію на фронті.

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Аналітик нагадав, що в серпні українські військові прорвалися через кордон у Курську область РФ і навіть захопили частину російської території. У цієї операції були три основні цілі: демонстрація сили західним партнерам, спроба відволікти російську армію від Донбасу та захоплення ворожої території на випадок переговорів.

Вотлінг зазначив, що перша мета Курської операції була досягнута. Друга - провалилася, оскільки росіяни продовжують наступати на Донбасі. Третя мета може бути досягнута, якщо Україні вдасться утримати території РФ під своїм контролем.

Крім цього, під час переговорів буде складно врегулювати низку важливих питань. Наприклад, контроль над Запорізькою АЕС, яку росіяни окупували в березні 2022 року. Україна хоче повернути контроль над станцією, але для цього доведеться отримати те, що необхідно РФ.

Ще одним важливим об'єктом переговорів є санкції. Україна та її західні партнери хочуть, щоб вони збереглися й після завершення війни, але, найімовірніше, їм доведеться піти на деякі поступки.

Аналітик додав, що Україна та Росія поки що висувають несумісні вимоги одна до одної. Найімовірнішою умовою переговорів може стати припинення вогню без укладення ширшої мирної угоди.

Росія може вимагати, щоб Україна відмовилася від будь-яких військових угод із Заходом. Київ же наполягатиме на тому, щоб Москва повернула всі захоплені території.

Головний ризик для України полягає в тому, що після переговорів її партнери можуть зменшити свою підтримку. Якщо Київ залишиться з низьким рівнем мобілізації та без перспектив значних іноземних інвестицій, то Росія може відновити наступальні операції в будь-який момент.

Вотлінг підкреслив, що Києву потрібно залучити коаліцію західних військ за підтримки США після договору про припинення вогню. Провал Будапештського меморандуму 1994 року, в якому РФ, Штати і Велика Британія зобов'язалися підтримувати територіальний суверенітет України, говорить про те, що необхідність у присутності іноземних військових є справедливою.

Щоб Росія погодилася на таку умову, європейській оборонній промисловості потрібно показати, що вона може оснастити й підтримувати розгорнуті формування. Тому Європі доведеться збільшити інвестиції в оборону.

Після майже трьох років повномасштабної війни Україна опинилася в кращому становищі, ніж очікували її партнери. Попри потенційне небажання підписувати План перемоги Зеленського, Європі та США необхідно діяти швидко й злагоджено, щоб не втратити життєво важливі важелі впливу на РФ і якнайскоріше завершити конфлікт.

План перемоги Зеленського: що відомо

16 жовтня Володимир Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги України. Він складається з 5 пунктів і трьох таємних додатків.

Далеко не всі лідери європейських країн підтримують План перемоги Зеленського. Наприклад, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що він є нереалістичним.

Видання Bild писало, що німецький канцлер Олаф Шольц відкинув ключові пункти плану через побоювання подальшої ескалації. За його словами, потрібно нести відповідальність за те, щоб війна між РФ і Україною не перетворилася на війну між Росією і НАТО.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також залишився незадоволений Планом перемоги. Він сказав, що його лякає цей документ.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен високо оцінила План перемоги Зеленського. Вона вважає, що в документі є багато хороших ідей.

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