Секретні переговори США та Росії дають Україні шанс на мир, але Росія все ще контролює умови та темпи процесу.

Україна опинилася у небезпечній точці непевності - між можливістю миру та ризиком стратегічної поразки. Лише за тиждень дипломатичний ландшафт змінився кілька разів: від витоку про секретний російсько-американський "мирний план", який у Києві сприйняли як ультиматум, до термінового саміту в Женеві, де документ почали переписувати з нуля, пише The Economist.

Переговори, які ніхто не очікував, стали найсерйознішими з початку війни.

26 листопада американські та російські делегації завершили черговий раунд консультацій в Абу-Дабі. За словами джерел, проєкт угоди досі "у процесі", але його нова версія вже відрізняється від початкового плану з 28 пунктів, який багато українських чиновників назвали "неприйнятним".

Відео дня

У новому варіанті - 19 пунктів. Він послаблює обмеження на українську армію (замість 600 тис. - до 800 тис.), скасовує амністію за воєнні злочини, а також прибирає згадки про використання США заморожених російських активів. Але ключові питання залишені для особистої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським - території, гарантії безпеки, майбутнє НАТО. Зустріч у Білому домі, яка мала відбутися 27 листопада, була перенесена.

Попри полегшення у Києві після Женеви, процес усе ще грає на руку Росії: формат передбачає узгодження українських поступок із російськими вимогами, а останнє слово фактично залишається за Кремлем.

"Ми наближаємося до моменту, коли доведеться сказати або "так", або "ні"", - кажуть учасники процесу.

Поінформовані джерела твердять: реальних поступок Росія може зробити лише наприкінці, а це - питання місяців. І все залежить від того, "якою буде ситуація на фронті".

Один колишній український дипломат вважає, що найкращий шанс України — це просто продовжувати боротьбу, не втрачаючи своїх союзників.

Україна - на межі виснаження

Аналітики вважають, що Росія поки не здатна на стратегічний прорив. Але для України ситуація може погіршитися швидше:

закінчуються мобілізаційні ресурси;

масове виробництво російських дронів уражає логістику;

нова російська зброя - ударні реактивні БПЛА та планувальні бомби - здатні зробити великі міста на сході просто "непридатними для життя".

"Росія погано воює за територію, але чудово - заради руйнування. З огляду на цю перспективу, багато хто в Україні скептично ставиться до того, що Путін коли-небудь погодиться на угоду, яка дозволить Україні вижити. Щоб змусити його це зробити, знадобиться реальний тиск з боку Америки, якого так і не було", - пише видання.

Чи поверне Захід Україні "кисень"?

Критично важливим стає фінансування з Європи. Вже в середині грудня саміт ЄС вирішуватиме долю заморожених російських активів - у Києві називають це моментом істини.

"Шлях став дуже вузьким. Уникнути конфлікту з Трампом. Забезпечити постачання зброї, оплаченої Європою. А потім чекати, сподіваючись, що Кремль дійде до точки, коли вважатиме війну неприйнятною", - каже інформоване джерело.

Мирний план Трампа - останні новини

За даними Reuters, підтриманий Сполученими Штатами "мирний план" з 28 пунктів заснований на документі російського авторства, і переданий адміністрації Дональда Трампа у жовтні.

За даними джерел, у середині жовтня росіяни передали американським високопосадовцям "документ", у якому відображалися умови Москви для завершення війни. Це відбулося після зустрічі президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні.

Вас також можуть зацікавити новини: