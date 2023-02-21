Також Київ поки що недоотримав фінансову допомогу.

Україна недоотримала від 65% до 75% обіцяного їй західними партнерами важкого озброєння.

Такі підрахунки зробили аналітики Кільського інституту світової економіки. Крім того, за даними аналітиків, США та ЄС наразі перерахували Україні лише половину обіцяної фінансової допомоги, передає "Німецька хвиля".

За даними аналітиків, США є лідером за обсягом допомоги Україні, наданої за майже рік від з початку війни. За оцінками Інституту, станом на середину січня США виділили близько 73,1 млрд євро на підтримку України, а Євросоюз - 54,9 млрд євро.

Відео дня

"Влада США задає темп у підтримці України. Нерішучість європейських лідерів у перці місяці війни була дуже помітною, особливо враховуючи, що фінансові ресурси можна мобілізувати швидко", - сказав керівник аналітичної групи Крістоф Требеш.

У звіті Інституту вказано, що частка гуманітарної допомоги за майже рік війни суттєво не зросла, а от фінансова і військова підтримка зросла. Аналітики зазначили, що влітку 2022 року обіцянки поставок зброї Україні дещо скоротилися, а в кінці року такі зобов'язання били рекорди.

Аналітики зазначили, що не включили у доповідь обіцянки поставити ЗСУ танки, оскільки на час складання документу не було ніяких остаточних рішень з цього приводу.

Зброя для України

Данія готова передати Україні 19 самохідних артилерійських установок Caesar. Уряд Данії вже проконсультувався з парламентом під час засідання Комітету з питань зовнішньої політики.

Великобританія передасть Україні 600 ракет Brimstone. Міністр оборони країни Бен Воллес додав, що підтримка України буде й у довгостроковій перспективі.

Крім того, Швеція оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. До нього увійдуть бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки і протитанкова зброю.

Вас також можуть зацікавити новини: