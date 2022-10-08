За його словами, характер руйнувань свідчить про синхронний ракетний удар.

Росіяни брешуть про те, що Кримський міст зруйнував вибух вантажівки. Насправді це був ракетний удар.

Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".

За його словами, ситуацію з Кримським мостом варто аналізувати за руйнуваннями. Знищено два прольоти автомобільного моста, а також був удар по залізничному мосту.

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"Виникає питання, а хто тоді підривав залізничний потяг із паливом – смертник їхав і кидав у вікно гранати? Це ж маячня! Звичайно, Росія буде розповідати найнеймовірніші казки, аж до того, що в усьому винуваті зелені чоловічки з Марса. Москва просто не може визнати того, що Україна завдала ракетного удару по Кримському мосту: для російської влади визнання того, що саме Україна розвалила цей "Карфаген" – на межі самогубства. Адже виникає безліч питань. А де було хвалене російське ППО? Де баржі з дзеркалами та відбиваючими куточками? Якщо все це і було, то нічого не допомогло – прилетіла ракета і зруйнувала міст", - заявив Жданов.

На його переконання, росіяни приховуватимуть правду та будуть розповідати будь-які історії, аби не визнавати факт того, що це була ракета, яка прилетіла з боку України.

Водночас Україна офіційно не визнала причетність до ударів по мосту Путіна. Наразі невідомо, що саме прилетіло в міст. Хоча Жданов не сумнівається, що це ракетний удар.

"Звичайно, це була ракета, яка заодно "переказала вітання" російським С-400 і всім іншим способам захисту і прикриття моста. Подумайте самі, яка це колосальна іміджева втрата для Росії! Росіяни на весь світ сурмили, що міст захищений так, що туди навіть птах не залетить. Птах, може, і не залетить, але наша ракета залетіла", - зазначив він.

За його словами, йдеться не про одну ракету – судячи з руйнувань, там був груповий удар. По-перше, тому що зачеплені два мости одночасно. По-друге, в автомобільний міст влучили дві ракети, тому що два прольоти впали.

"Якщо було завдано груповий удар, то міг бути синхронний вибух. Жителі Керчі кажуть, що вибух був дуже сильний, і о шостій ранку вони всім містом прокинулися від потужного вибуху", - додав експерт.

Підрив Кримського мосту: що варто знати

Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.

За словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".

Так звана "влада" півострова заявила, що близько 6-ї ранку на мості нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок цього нібито загинули три людини. Російські ЗМІ повідомили, хто міг бути за кермом автівки.

Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.

The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.

У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.

Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.

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