Росіяни брешуть про те, що Кримський міст зруйнував вибух вантажівки. Насправді це був ракетний удар.
Таку думку висловив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю "Главреду".
За його словами, ситуацію з Кримським мостом варто аналізувати за руйнуваннями. Знищено два прольоти автомобільного моста, а також був удар по залізничному мосту.
"Виникає питання, а хто тоді підривав залізничний потяг із паливом – смертник їхав і кидав у вікно гранати? Це ж маячня! Звичайно, Росія буде розповідати найнеймовірніші казки, аж до того, що в усьому винуваті зелені чоловічки з Марса. Москва просто не може визнати того, що Україна завдала ракетного удару по Кримському мосту: для російської влади визнання того, що саме Україна розвалила цей "Карфаген" – на межі самогубства. Адже виникає безліч питань. А де було хвалене російське ППО? Де баржі з дзеркалами та відбиваючими куточками? Якщо все це і було, то нічого не допомогло – прилетіла ракета і зруйнувала міст", - заявив Жданов.
На його переконання, росіяни приховуватимуть правду та будуть розповідати будь-які історії, аби не визнавати факт того, що це була ракета, яка прилетіла з боку України.
Водночас Україна офіційно не визнала причетність до ударів по мосту Путіна. Наразі невідомо, що саме прилетіло в міст. Хоча Жданов не сумнівається, що це ракетний удар.
"Звичайно, це була ракета, яка заодно "переказала вітання" російським С-400 і всім іншим способам захисту і прикриття моста. Подумайте самі, яка це колосальна іміджева втрата для Росії! Росіяни на весь світ сурмили, що міст захищений так, що туди навіть птах не залетить. Птах, може, і не залетить, але наша ракета залетіла", - зазначив він.
За його словами, йдеться не про одну ракету – судячи з руйнувань, там був груповий удар. По-перше, тому що зачеплені два мости одночасно. По-друге, в автомобільний міст влучили дві ракети, тому що два прольоти впали.
"Якщо було завдано груповий удар, то міг бути синхронний вибух. Жителі Керчі кажуть, що вибух був дуже сильний, і о шостій ранку вони всім містом прокинулися від потужного вибуху", - додав експерт.
Підрив Кримського мосту: що варто знати
Вранці в суботу, 8 жовтня, почали з'являтися повідомлення про сильну пожежу на Кримському мосту. Згодом стало відомо, що обвалені два автомобільних прольоти, вони впали у воду.
За словами голови Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк тепер росіяни "не зможуть використовувати чергову транспортну артерію, а зокрема, і залізничний маршрут. Вона додала, що Україну це "цілком влаштовує".
Так звана "влада" півострова заявила, що близько 6-ї ранку на мості нібито вибухнув вантажний автомобіль, внаслідок цього нібито загинули три людини. Російські ЗМІ повідомили, хто міг бути за кермом автівки.
Як повідомило УНІАН джерело в правоохоронних органах, підрив Кримського мосту був спецоперацією Служби безпеки України. В СБУ поки відмовляються підтверджувати дану інформацію.
The Washington Post з посиланням на надійне джерело в українському уряді також повідомила про причетність України. У Силах оборони "Південь" ухильно відповіли, що "рветься там, де тонко", а в Офісі президента натякнули, що це справа рук росіян.
У Держдумі РФ назвали подію оголошенням "війни без правил" і вибухнули погрозами, а російський диктатор Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з НП на Кримському мосту.
Після інциденту окупанти хочуть вивезти жителів окупованої частини Херсонської області в Крим і Російську Федерацію.