Росіяни використовують школи на окупованій території, щоб ховатись від ЗСУ.

Авіація Сил оборони за минулу добу, 15 травня, завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Крім того, завдали ще сім - по зенітно-ракетних комплексах противника.

"Знищено 6 ударних БпЛА різних типів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу.

Водночас противник надалі продовжує цинічно використовувати заклади освіти тимчасово окупованих населених пунктів у своїх цілях. За даними Генштабу, одну із місцевих шкіл міста Ясинувата Донецької області ворог використовує для розміщення особового складу. У дворі навчального закладу схована військова техніка, а підвальні приміщення служать як укриття.

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Як раніше повідомляв УНІАН, російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусиллі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу відбулось 37 бойових зіткнень.

Попри спротив ворога за останні дві доби наші військові просунулись до двох кілометрів на Бахмутському напрямку.

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