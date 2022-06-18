Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та ракетних атак, активних дій не веде та намагається закріпитися на своїх рубежах оборони.

Українські бійці сьогодні у південних областях ліквідували 9 окупантів, три ворожих гаубиці та три авто.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров на своїй сторінці у Facebook.

"Противник продовжує тактику артилерійсько-мінометних обстрілів та ракетних атак по наших позиціях та населених пунктах з мирним населенням. Активних дій не веде, намагається закріпитися на своїх рубежах оборони", - зазначив він.

Назаров нагадав, що окупанти здійснили ракетні удари по Одеській області.

Так, вночі 2 крилаті ракети типу "Онікс" були випущені з берегового ракетного комплексу в тимчасово окупованому Криму та були знищені підрозділом протиповітряної оборони.

Водночас у Миколаївській області ворог продовжує обстріли Широківської та Березнегуватської громад, руйнує фермерські склади та житлові будинки селян.

За даними командування, у Миколаївському районі за минулу добу зафіксовано понад 12 ударів ворожих касетних снарядів, інформація про постраждалих уточнюється.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань за ніч зменшено вороже військо на 9 рашистів, 3 гаубиці "Мста-Б" та 3 одиниці автомобільної техніки", - розповів спікер ОК "Південь".

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині окупанти б’ються поміж собою за розподіл територій та влади

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