Крім того, оборонці Запоріжжя знищили 4 БМП, один БТР, а також склад боєкомплекту та позицій противника.

Бійці із Центру спецоперацій "А" СБУ разом із військовими Збройних сил України влучно відпрацювали по російських Су-25 із ПЗРК. Як результат, один штурмовик знищено, інший – уражено.

Про це повідомили в телеграм-каналі СБУ.

За інформацією, днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове росіяни намагалися атакувати з двох Су-25 українські позиції. Утім бійці ЗСУ діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожих літаках із ракетного комплексу.

Також у нещодавньому здобутку спецпризначенців – знищення чотирьох одиниць БМП, одного БТР, складу боєкомплекту та позицій противника.

І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі – мовиться у дописі.

Що відомо про втрати ворога в Україні

Від початку повномасштабної російської агресії 24-го лютого наші захисники та захисниці ліквідували рівно 38 тисяч окупантів. За минулу добу знищено більше сотні російських військових, найбільших втрат ворог зазнав на Краматорському напрямку.

Врожайним виявився день на дорогу броньовану техніку. Її у ворога за минулу добу поменшало на два десятки. Загалом росіяни втратили вже 1 672 танки та 3 866 бойових броньованих машин. Утрачає загарбник і артилерію. 842 ворожі артсистеми виведено з ладу станом на сьогодні.

Як вже писав УНІАН, дані про загиблих окупантів з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські вояки віком 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: