Один з найбільших російських нафтопереробних заводів - "Кіришінефтеоргсинтез" зупинив найпродуктивнішу установку перегонки нафти після атаки українських дронів 4 жовтня, повідомляє Reuters.

За даними джерел видання, потужність установки становить 8 мільйонів тонн на рік, або 160 000 барелів на добу, що становить близько 40% від загальної потужності заводу. При цьому планується повернути в роботу іншу установку, яке теж стала "жертвою" українських "пташок".

Співрозмовики видання додають, що відновлення пошкодженого обладнання триватиме близько місяця.

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що склало 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного палива, 6,1 мільйона тонн мазуту і 600 000 тонн бітуму було вироблено в минулому році.

Журналісти очікують, що зупинка роботи ключової установки може призвести до невеликого зниження виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії.

Удари України по російських НПЗ - останні новини

Українські безпілотники продовжують систематично атакувати нафтову енергетичну інфраструктуру Росії. Як повідомляв УНІАН, в ніч на 5 жовтня дрони атакували Нижегородський нафтопереробний завод (НПЗ) "Лукойл" у місті Кстово. Після вибухів спалахнула пожежа.

Наступного дня, українські дрони, здійснивши рекордну експедицію, атакували НПЗ у Тюмені. Візит безпілотників став для місцевої влади несподіванкою – повітряну тривогу у місті не оголошували.

Станом на кінець вересня 2025 року, результативні атаки українських дронів вивели з ладу рекордний обсяг потужностей російської нафтопереробки.

