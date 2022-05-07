Зокрема було знищено 8 танків, 11 бойових машин піхоти та два безпілотники.

Українські військовослужбовці з угруповання "Схід" за добу знищили 107 російських окупантів.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід" у Facebook.

"Протягом доби, 7 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська здійснили 7 атак", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, за добу українські захисники знищили: особового складу - 107 військових РФ, танків - 8, БТР - 1, БМП - 11, МТЛБ - 4, АТТ - 5, і БПЛА - 2.

Війна Росії проти України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого Росія вторглася на територію України. Путін назвав війну з суверенною державою "спеціальною військовою операцією", покликаною нібито "демілітаризувати" і "денацифікувати" країну.

Окупанти з небаченою зухвалістю і жорстокістю обстрілюють житлові райони українських міст і населених пунктів, використовуючи артилерію, реактивні системи залпового вогню і балістичні ракети.

Понад 5 млн українців, рятуючись від війни, залишили свої будинки і виїхали за кордон, ще мільйони стали внутрішньо переміщеними особами.

За підрахунками ООН, станом на 2 травня в результаті дій російських окупантів в Україні підтверджено поіменно загибель 3153 мирних жителі. Ще 3316 людей були поранені. В ООН додали, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних були спричинені застосуванням вибухової зброї з широкою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні й авіаудари.​

В Офісі генпрокурора також повідомили, що станом на 5 травня внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинула 221 дитина.

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