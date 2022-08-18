Також знищено самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

За добу на півдні українські військові ліквідували 29 окупантів, ворожі техніку та склад постачання боєкомплекту.

Про це спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров повідомив у зведенні за добу, 17 серпня.

"Обстановка в нашій операційній зоні складна та напружена, але контрольована. Ворог на своїх облаштованих рубежах оборони, не має суттєвих змін у кількості, і щодня втрачає в якості морально-психологічного стану", - зазначив він.

За словами Назарова, минулої доби мотострілковий взвод ворога за підтримки реактивної системи залпового вогню намагався приховано захопити наш спостережний пункт, однак українські військові відкрили вогонь проти окупантів, чим зупинили їх та змусили втекти.

"Продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав. Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий", - розповів спікер командування.

Він додав, що українська авіація атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки неподалік Нововознесенського та Олександрівки.

"В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, ворог втратив 29 рашистів, самохідну гармату 203-го калібру "Піон", 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також склад постачання боєкомплекту в Білогірці. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - уточнив Назаров.

Як повідомляв УНІАН, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 17 серпня зазначається, що на шести напрямках ворог намагався штурмувати та покращити позиції. Проте Збройні сили України не дали окупантам просунутися.

При цьому, згідно з повідомленням Генштабу, ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне (на Авдіївському напрямку).

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