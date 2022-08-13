Бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ також "приземлили" чотири безпілотники.

За минулу добу на сході України бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ записали на свій рахунок кілька цілей. Вони приземлили ворожий штурмовик Су-25 і чотири безпілотника типу "Орлан-10". Один з БПЛА збили вночі.

Про знищення цілей розповів прес-центр Сухопутних військ ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook.

"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу "Орлан-10", з них один вночі, і штурмовик Су-25", — сказано в офіційному повідомленні.

Цікаво, що збитий літак не потрапив в статистику ворожих втрат станом на 13 серпня. Ймовірно, на момент публікації даних Сухопутні війська ще не підтвердили ураження цілі.

Нагадаємо, в статистиці Генштабу вказано 223 збиті літаки. Су-25 повинні додати в загальні дані завтра. А що стосується безпілотників, то з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ приземлили 779 ворожих дронів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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