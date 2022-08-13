За минулу добу на сході України бійці протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗСУ записали на свій рахунок кілька цілей. Вони приземлили ворожий штурмовик Су-25 і чотири безпілотника типу "Орлан-10". Один з БПЛА збили вночі.
Про знищення цілей розповів прес-центр Сухопутних військ ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook.
"За минулу добу війська протиповітряної оборони Сухопутних військ ЗС України на сході України знищили 4 БПЛА типу "Орлан-10", з них один вночі, і штурмовик Су-25", — сказано в офіційному повідомленні.
Цікаво, що збитий літак не потрапив в статистику ворожих втрат станом на 13 серпня. Ймовірно, на момент публікації даних Сухопутні війська ще не підтвердили ураження цілі.
Нагадаємо, в статистиці Генштабу вказано 223 збиті літаки. Су-25 повинні додати в загальні дані завтра. А що стосується безпілотників, то з моменту повномасштабного вторгнення ЗСУ приземлили 779 ворожих дронів.
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