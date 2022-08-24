В обласній військовій адміністрації закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

Українські захисники знищили чергову повітряну ціль противника. Мова про крилату ракету, яку запустили окупанти для удару по нашій країні.

Відповідною інформацією поділився голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Слава нашим ЗСУ! Під час повітряної тривоги сили ППО збили над Черкащиною ворожу ракету. Не публікуйте фото або відео! Не піддавайте всіх повторним атакам по локаціях! І обов'язково убезпечуйтеся під час повітряних тривог!", — написав Табурець в офіційному Telegram-каналі.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти обстріляли Запоріжжя, Харків і Дніпропетровську область. В результаті бомбардувань останньої двоє цивільних отримали поранення. А згідно зі свіжими даними від Генштабу ЗСУ, з моменту повномасштабного вторгнення Росії українські захисники збили 196 крилатих ракет.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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