Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".
Як повідомляв УНІАН, за даними на ранок 24 червня українські військові збили 216 російських літаків та 183 гелікоптери.
Раніше у Ростовській області на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25, його пілот помер. У Південному військовому окрузі попередньою причиною аварії називають "технічну несправність". Також озвучувалося, що літак міг зачепити лінію електропередач. Штурмовик впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту.