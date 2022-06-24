Броньований літак окупантів збито з зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Військовослужбовець Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні, 24 червня, на одному з напрямків військовослужбовець підрозділу протиповітряної оборони 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України збив російський штурмовик Су-25 "Грач", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, броньований літак окупантів назавжди приземлено з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

Як повідомляв УНІАН, за даними на ранок 24 червня українські військові збили 216 російських літаків та 183 гелікоптери.

Раніше у Ростовській області на кордоні з Україною розбився російський штурмовик Су-25, його пілот помер. У Південному військовому окрузі попередньою причиною аварії називають "технічну несправність". Також озвучувалося, що літак міг зачепити лінію електропередач. Штурмовик впав нібито під час навчального польоту без боєкомплекту.

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