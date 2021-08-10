Окупанти обстріляли ЗСУ мінами, з яких забули видалити код заводу-виробника.

Російські військові на окупованому Донбасі вкотре, самі того не розуміючи, видали чергові докази власної присутності на території України.

Про це пише у своєму Телеграм-каналі воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

"Серйозний зашквар російської оборонки. Забули видалити код заводу-виробника з міни ПОМ-2Р1, яку закинули на наші позиції під Горлівкою. ПОМ-2 скидають з "безпілотника" або відстрілюють з РПГ. А цю, останню модифікацію міни, можна встановлювати вручну. Кидаєш її, як гранату, вона зводиться у бойове положення і викидає чотири нитки, датчики цілі. Легке торкання до одного з них - фатальне. Розмінувати міну неможливо. Тільки підірвати", - пише він.

Цаплієнко уточнює, що подібний вид мін виробляють виключно в Росії з 1997 року. Використовують ці боєприпаси теж лише російські військові.

"Зазвичай на Донбасі росіяни використовують ПОМки без маркування. Але з цією залізякою вони серйозно промахнулись. На стакані-носії міни - жодних позначок. Та бійці знайшли хрестовину, з якої вилітають нитки-датчики. Дивимось. Код виробника 583. Він збігається з кодом Саранського федерального казенного підприємства Росії, відомого більше, як Саранський механічний завод", - розповів він.

Журналіст вказав на те, що міна автоматично стає доказом воєнних злочинів Росії в Україні. "А, відтак, сподіваюсь, її побачать і в Міжнародному кримінальному суді", - додав Цаплієнко.

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Автор: Юрій Годован