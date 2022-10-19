Росгвардія під виглядом боротьби з ДРГ шукає дезертирів.

Ув'язнені, якими російські окупанти поповнюють свої війська, після отримання зброї залишають підрозділи і намагаються втекти до Росії.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 18:00.

Зазначається, що поповнення втрат підрозділів російських окупаційних військ за рахунок ув'язнених осіб завдало додаткових проблем командуванню.

Відео дня

"Так, завербовані військовослужбовці з місць позбавлення волі після отримання зброї залишають підрозділи та шукають можливість повернутися на територію Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, після ураження Силами оборони складу з боєприпасами в Херсонській області 17 жовтня, частина підрозділу, що залучалася до його охорони, отримала поранення, а решта - вдалася до втечі.

"Підрозділи Росгвардії під виглядом боротьби з диверсійно-розвідувальними групами проводять заходи з пошуку дезертирів", - зазначили у Генштабі.

Проблеми РФ з комплектацією армії

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі ЗСУ зазначали, що триває поповнення втрат російських підрозділів за рахунок ув’язнених. Так, зокрема, на початок жовтня екс-ув'язнені становлять понад половину із 8 тис. бойовиків приватної військової компанії "Вагнер".

Кремль почав незаконно залучати до війни проти України своїх ув'язнених після гучної поразки під Харковом. У вересні з'явилось відео, як "кухар Путіна" Пригожин особисто закликав зеків долучатися до лав "вагнерівців".

Понад те, західні експерти неодноразово зауважували зростаючий дефіцит живої сили у Росії. Станом на 14 жовтня у боях, за підтвердженими даними Генштабу ЗСУ, знищено вже близько 64 300 окупантів.

Українська розвідка пояснює рекрут зеків у Росії браком охочих воювати проти ЗСУ.

Експертне середовище сходиться на думці, що завербовані в'язні якісно не замінять кадрових військових на полі бою.

Вас також можуть зацікавити новини: