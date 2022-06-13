Там наразі перебуває шість ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр".

У Чорному морі наразі перебуває шість ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, інформуючи про оперативну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 6:00 13 червня.

"У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - зокрема йдеться у повідомленні.

Російський агресор блокує цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря.

Раніше повідомлялося, що Росія вивела в Чорне море 2 великих десантних кораблі й тримає напоготові 40 ракет.

Як повідомляв УНІАН, окупанти збільшують свої сили на Зміїному в Одеській області: супутник зафіксував на острові нові ППО.

За словами військового експерта Олега Жданова, російський флот у Чорному морі готується завдавати ударів по військовій допомозі, яка надходить в Україну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що за 108 днів Росія випустила по території України тільки крилатих ракет 2 595.