Їх сумарний залп складає до 16 крилатих ракет "Калібр".

В акваторіях Чорного та Азовського морів російські окупанти тримають у готовності два носії високоточної зброї.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

"В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об'єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр", - мовиться у дописі.

Нагадаємо, за даними Повітряних сил ЗСУ, авіація РФ цілодобово патрулює в акваторіях Чорного й Азовського морів. Також бомбардувальники РФ провели навчання над Азовським та Каспійським морями.

За даними джерел, згідно з даними Головного управління розвідки Міноборони, екіпажі російських дальніх бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95, Ту 160 з повітряного простору над територіями Азовського і Каспійського морів, а також повітряного простору РФ провели навчання та відпрацювали умовні пуски крилатих ракет.

Вас також можуть зацікавити новини: