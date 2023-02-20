Всі бійці боролися за Україну на східному фронті.

У битвах проти російських окупантів загинули четверо бійців 1-ї окремої штурмової роти Добровольчого українського корпусу "Правий сектор". Серед них був і Ростислав "Рос" Стадник, член неформального молодіжного руху "Гонор" та працівник АТ "Київоблгаз".

Про втрати повідомив прес-центр підрозділу на офіційній сторінці на Facebook. На момент загибелі Стаднику виповнилося 25 років. У нього залишилися дружина, батьки і брат. У цивільній діяльності боєць був волонтером і учасником руху "Гонор". На фронт "Рос" вирушив з першого дня повномасштабного вторгнення.

"Під час виконання бойового завдання на сході України, загинув боєць "Гонору" Стадник "Рос" Ростислав. "Рос" був активним учасником руху з 2015 року. На початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, взяв зброю в руки для захисту України. Він був людиною, на яку завжди можна покластися. Нам буде тебе не вистачати. Бути воїном-жити вічно", — написав ватажок "Гонору" Сергій Філімонов.

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На сторінці регіональної газової компанії теж прокоментували загибель героя: "Невимовна втрата, біль у родині РГК! На війні з рашистами, захищаючи рідні очі, дім та Україну, загинув Ростислав Стадник. Його щиру посмішку і доброту пам'ятають всі колеги. Воювати Герой пішов з посади менеджера з персоналу та підбору кадрів АТ "Київоблгаз". Чуйний, ввічливий, інтелігентний, енергійний, уважний, відвертий, відданий. Патріот, який боровся за країну з першого дня війни. 2 березня йому повинно було виповнитися 26 років. Щирі співчуття родині! Герої йдуть на небеса".

Співчуття висловили і на сторінці профспілки "Київоблгазу". У повідомленні сказано, що Стадник працював менеджером з персоналу з 2020 року. І за цей час не було жодної людини, яку він образив. Воїн мав підхід до кожного працівника і знаходив компромісне рішення в будь-якому питанні.

"Ми поділяємо біль втрати і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким. Колектив компанії пам'ятатиме Ростислава як професійного і надійного колегу, світлу і позитивну людину, як відважного патріота своєї Батьківщини. Вічна пам'ять і слава нашому Герою!", — написали в профспілці "Київоблгазу".

Другий загиблий — Євген Саража з позивним "Джек". Він був добровольцем і воював з 2014 року. З 2016-го по 2019-й перебував на посаді командира 21 резервної сотні ДУК ПС Черкаської області. У 2019-му повернувся до цивільного життя, займався волонтерською діяльністю, але після повномасштабного вторгнення Росії приєднався до "Вовків Да Вінчі".

"Був у найгарячіших напрямках за часів АТО/ООС та повномасштабної війни. У цивільному житті мав бізнес, дружину, виховував двох дітей. Мріяв добудувати будинок і жити там з сім'єю", — описується Саража в офіційному повідомленні про загибель.

Віталій "Джин" Захарченко став третім загиблим. Він родом з Бердянська Запорізької області. Після початку повномасштабної війни боєць переїхав з родиною до Рівненської області. У грудні 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Без чоловіка і батька залишилися дружина з дитиною.

Четвертий загиблий — Юрій "Кабан" Кулик. За рік до повномасштабного вторгнення у нього закінчився контракт з ЗСУ. Захоплювався радіотехнікою в цивільному житті. Повернувся до лав Збройних сил у грудні 2022 року та вступив до 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС.

"У нього була дружина і двоє дітей. Говорив, що головне — повернутися додому живим, але спочатку треба помститися [за] смерть наших лицарів і дітей, які залишилися без батька. "Кабан" назавжди в строю!", — сказано в повідомленні підрозділу.

Втрати ЗСУ на війні

Поки йдуть бойові дії військово-політичне керівництво країни не розкриває точні втрати українських захисників у боротьбі з російськими окупантами.

В кінці листопада у Єврокомісії заявили, що Україна втратила на війні 100 тисяч солдатів. Через кілька годин заяву відкоригували, прибравши інформацію про загиблих.

На це у Генштабі відповіли, що не можуть підтвердити опубліковану статистику, тому що втрати вважаються службовою інформацією.

Ще чинний на той момент радник ОПУ Олексій Арестович назвав дані Єврокомісії помилковими. За його словами, втрати становили між 10 і 20 тисячами.

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