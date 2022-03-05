Населення Ірпені евакуюють іншим потягом з найближчої можливої точки.

У місті Ірпінь, де проводиться евакуація населення, ворог підірвав залізничні колії. Про це повідомляє мер міста Олександр Маркушин.

"Просимо терміново всіх людей, які чекали евакуації з залізничного вокзалу Ірпеня перейти до Новоірпенської траси (міст с. Романівка) там буде здійснена евакуація автобусами до Києва", - йдеться в повідомленні мера.

Попадання ворожого снаряда пошкодило колію в напрямку Ірпеня. У складі евакуаційного поїзда зійшли два порожніх вагони. Населення евакуюють вагонами "Укрзалізниці" з найближчої можливої точки.

Вас також можуть зацікавити новини: