Серед іншого, цими ударами росіяни натякають, що можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі.

Посилюючи удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі, Кремль має намір створити відчуття невідкладності свого повернення до Чорноморської зернової угоди.

Таку думку у свіжому огляді висловили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). Також цими ударами росіяни натякають, що можуть атакувати цивільні судна в Чорному морі, а щоб цьогоне сталося будуть вимагати широких поступок з боку західних країн.

"Україна збирає більшу частину свого врожаю в липні-серпні, і удари РФ по портовій та сільськогосподарській інфраструктурі можуть ще сильніше ускладнити здатність України звільнити місце для нового зерна. Тривалі перебої в зернових поставках з України матимуть значний вплив і посилять відчуття нагальності, яке Кремль сподівається створити", - поділилися думкою аналітики.

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Також в ISW зазначили, що незрозуміло, як РФ має намір завдавати ударів по цивільних суднах у Чорному морі, але Кремль, ймовірно, вважає, що ця заява матиме стримуючий ефект на морську активність у Чорному морі і створить умови, що нагадуватимуть повну блокаду українських портів, як на початку війни.

При цьому в ISW вважають, що спроба домогтися економічних поступок від Заходу може поставити під загрозу постачання зерна до кількох країн, на які має вплив Кремль.

"Російські удари по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також військово-морські дії продовжують ілюструвати, що Кремль готовий використовувати військово-морські сили та засоби високоточної зброї для вирішення нагальних економічних проблем, а не для операцій в Україні", – підкреслили в Інституті.