Сьогодні, 2 березня, під обстріли окупантів потрапив Лівобережний район Маріуполя.

Відомо, що російські ворожі війська обстріляли пологовий будинок у місті.

Про це повідомила прес-служба міської ради.

"Зранку Лівий берег знову попав під обстріл окупантів. Зараз відомо, що від зброї російських фашистів постраждав пологовий будинок. Але наші лікарі все одно відважно працюють: "Лівобережний пологовий будинок продовжує свою роботу! Народжуємо, оперуємо, лікуємо! І так буде далі, незважаючи ні нащо! У нас сьогодні народилося вже три немовля! Життя продовжується!". Російські нелюди, заберіть свої лапи від нашого міста!" - йдеться у повідомленні.

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