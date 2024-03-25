За його словами, прийняття цієї норми загрожує знищенням генофонду країни.

У новому законопроекті є норма про мобілізацію людей з 18 років.

Про це заявив народний депутат Дмитро Разумков у коментарі Новини.LIVE. За його словами, ця норма може стати великою проблемою.

"Це велика проблема, бо там прописано таким чином — якщо людина пройде базову військову підготовку у 18 років, то вона отримає військово-облікову спеціальність, стане на облік і це призведе до того, що ТЦК зможуть її мобілізувати у 19 років", - сказав Разумком.

Нардеп додав, що у законопроект заклали відверту брехню, яка підриває довіру до влади. Разумков хоче почути позицію Міноборони щодо цього. Прийняття цієї норми загрожує знищенням генофонду держави.

Мобілізація в Україні з 18 років

Раніше речник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, сержант Збройних сил України Михайло Макарук заявив, що окупанти суттєво збільшили чисельність своєї армії, тому Україна повинна мобілізувати більше людей.

А Герой України, воїн "Азова" Лев Пашко солідарний з тим, що треба мобілізовувати з 18-ти років, оскільки "ніхто не народжений для війни".

У майбутньому мобілізація в Україні може зазнати суттєвих змін. Серед нововведень, які можуть зберегтися в новій редакції закону про мобілізацію, - введення базової військової підготовки та її вплив на граничний мобілізаційний вік. Раніше юрист LCF Law Group Володимир Романчук розповів, що може змінитися для юнаків 18 років і старше.

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