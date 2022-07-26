Серед загиблих – щонайменше 348 дітей, серед поранених – 560.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити 5 тис. 237 випадків загибелі і 7 тис. 035 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією.

Про це повідомили в УВКПЛ ООН, інформує Радіо Свобода.

Це дані від 24 лютого до півночі 24 липня.

Серед загиблих – щонайменше 348 дітей, серед поранених – 560.

За липень в організації зафіксували 1 тис. 165 випадків загибелі або поранення цивільних: 285 загиблих і 880 поранених.

"Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", – повідомили в УВКПЛ ООН.

Там наголосили, що реальні цифри є "значно вищими", оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

Це стосується, зокрема, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), "де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб".

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині окупанти вбили 4 людей заради постановочного сюжету.

Вас також можуть зацікавити новини: