Тепер на корабельні проводиться звільнення персоналу наполовину, а строки виконання контрактів зірвано. Саме підприємства готують до початку процедури банкрутства.

Корабельні в Росії не можуть виробляти військові кораблі через нестачу іноземних комплектуючих та важкого фінансового становища.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України з посиланням на опублікований лист підприємства на адресу МО РФ.

Через це корабельні опинилися у критичній ситуації з виконанням своїх контрактів на будівництво та обслуговування військових кораблів.

Зокрема, "Восточная верфь" (Владивосток) має виконати державні замовлення на загальну суму 35 млрд рублів. Зокрема, на будівництво та постачання двох морських танкерів, двох малих ракетних кораблів, двох пересувних морських причалів, ремонт та сервісне обслуговування кораблів та катерів різних типів.

Втім, йдеться у листі військового представника МО РФ, яке опинилося у ГУР, стає зрозумілим, що на початок квітня 2022 року через скрутне фінансове становище всі роботи призупинено.

Тепер на корабельні проводиться звільнення персоналу наполовину, а строки виконання контрактів зірвано. Саме підприємства готують до початку процедури банкрутства.

Вас також можуть зацікавити новини: