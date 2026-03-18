В розвідці США розкрили плани Кремля щодо війни в Україні

Росія намагатиметься продовжувати вести виснажливу війну в Україні до завершення мирних переговорів. Про це під час звіту розповіла під час слухань у Комітеті Сенату розповіла директорка національної розвідки США Тулсі Габбард.

"За даними ICSS, протягом минулого року Росія зберігала перевагу у війні проти України. Переговори під егідою США між Москвою та Києвом тривають. До укладення такої угоди Москва, ймовірно, продовжуватиме вести повільну виснажливу війну, доки не вважатиме, що її цілі досягнуто", - заявила вона.

За словами Габбард, Росія також посилює партнерство з Північною Кореєю. Зокрема, за інформацією американської розвідки, Пхеньян посилив свої військові спроможності, беручи участь у війні проти України.

Відео дня

"Збройні сили Північної Кореї набули бойового досвіду у війні 21-го століття, а також отримали нове обладнання. У 2024 році Північна Корея направила понад 11 000 військовослужбовцівдо Росії для підтримки бойових операцій у Курську. Пхеньян продовжує розвивати та розширювати свої програми стратегічних озброєнь, включаючи ракети, здатні обходити американські та регіональні системи протиракетної оборони", - додала Габбард.

Водночас вона зазначила, що хоч Росія й зберігає здатність вибірково кидати виклик інтересам США у всьому світі. Однак найнебезпечнішою загрозою, яку Росія становить для США, є можлива ескалація участі Москви у вже існуючих конфліктах - зокрема в Україні. Габбард зазначила:

"Путін продовжує інвестувати в оборонну промислову базу Росії, а також у нові можливості, які можуть становити більшу загрозу для території США та їхніх військ за кордоном, ніж звичайна зброя. Росія має передові системи, гіперзвукові ракети та підводні засоби, призначені для нівелювання військової переваги США. Москва також покладається на інші інструменти для чинення тиску, використовуючи тактику "сірої зони" для досягнення своїх цілей та конкуренції на рівні, нижчому за рівень збройного конфлікту".

Мирні переговори: важливі новини

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має "дуже погане передчуття" щодо впливу війни на Близькому Сході на закінчення війни в Україні. За його словами, Україна продовжує щодня спілкуватися зі Сполученими штатами, однак переговори за участі РФ весь час відкладаються.

Тим часом Туреччина заявила про свою готовність організувати наступний раунд переговорів щодо завершення війни в Україні. Як зазначив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан, він передав цю інформацію РФ під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

