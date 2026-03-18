Одна з країн заявила про готовність провести новий раунд переговорів щодо України

Тривала війна несе ризики для обох країн та міжнародного порядку, заявив міністр закордонних справ Туреччини.

Туреччина готова прийняти наступний раунд мирних переговорів щодо України. Про це повідомив міністр закордонних справ країни Хакан Фідан.

Як повідомляє Reuters, Фідан підтвердив готовність Туреччини прийняти делегації Росії та України під час телефонної розмови зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим.

Фідан наголосив на ризиках, пов'язаних із затяжною війною для обох країн та міжнародного порядку.

Відео дня

Також Фідан обговорив питання енергетичної безпеки.

Видання зазначило, що російська сторона порушила питання забезпечення безпеки газопроводів "Блакитний потік" і "Турецький потік" на тлі того, що Москва заявила про нібито спроби України завдати їм шкоди.

Нагадаємо, минулого тижня в Росії заявили, що Україна нібито намагалася атакувати газоперекачувальні станції, що входять до мережі постачання газу до Європи трубопроводами "Турецький потік" і "Блакитний потік".

Туреччина і війна в Україні

У січні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан наголошував на "стратегічному пріоритеті" підтримання безпеки в Чорному морі. Зокрема, Туреччина вимагатиме безпеки "зернового коридору" в Чорному морі для України.

Анкара вже не раз пропонувала провести у себе мирні переговори щодо України, але поки що безрезультатно.

Вас також можуть зацікавити новини: