Угорщина готувалася до російського вторгнення в Україну і стягувала війська до українського кордону одночасно з росіянами.

Перед російським вторгнення в Україну Угорщина стягувала свої війська до кордону не для участі в нападі, а щоб утримати ситуацію на самому кордоні, якщо з України хлинуть потужні потоки біженців. Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявив угорський військовий експерт Андраш Рац, який тоді працював у Центрі стратегічних досліджень та безпеки уряду Угорщини.

Він визнав, що Угорщина "зібрала певні військові сили" біля кордону з Україною, але наголосив на важливості контексту, цілей і завдань цих дій.

"Склад цих сил був не таким, як з російського боку. Росія зібрала наступальні сили. Угорські сили, спрямовані на ваш кордон незадовго до вторгнення РФ, не були наступальними", – підкреслив Рац.

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Експерт заперечує, що між Москвою і Будапештом мала місце Будь-яка координація військових зусиль.

"Вторгнення Путіна стало для Уряду Угорщини несподіванкою. Орбан дійсно не вірив, що Росія зробить таку серйозну, критичну помилку, як напад на Україну. Так само як в це не вірили Німеччина або Франція", – наполягає Рац.

За його словами, Будапешт вирішив просто підготувати "план б", на випадок "малоймовірного, на його думку," сценарію російського нападу на Україну.

"Цей план Б припускав, що почнеться потужна гуманітарна криза і послідує масштабний потік біженців з України. Це була не армія – а окремі специфічні армійські підрозділи", – пояснив експерт мотиви стягування угорських військ до України.

За його словами, стояло завдання забезпечити можливих біженців наметами, лікарями, ліжками, їжею та іншим – все це могли зробити відповідні армійські підрозділи.

Також угорська влада побоювалися заходів збройних груп в Угорщину, як це було при розпаді Югославії.

Рац зазначає, що українська сторона не просто була повідомлена про всі ці дії – існувала координація між Будапештом і Києвом.

"Тоді ні на мить не йшлося про можливий напад на Україну. Ми взагалі не направляли до кордону наступальну техніку. Там не було жодного танка, не було артилерії, не було боєприпасів і логістики поставок, обов'язкових для будь – якого нападу", - підкреслив Рац.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Угорський уряд з перших днів засудив російське вторгнення в Україну. Як частина ЄС, Угорщина приєдналася до загальноєвропейських санкцій проти Росії.

Водночас Будапешт не приховував, що блокує частину санкцій проти РФ під приводом того, що вони зашкодять Угорщині. Причому угорська влада не тільки не намагається побороти залежність від РФ в енергетиці, але навпаки посилю її.

Також Угорщина блокує транзит зброї в Україну через свою територію, а перші особи країни закликають до негайного припинення бойових дій і початку переговорів без вимог виведення російських військ.

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