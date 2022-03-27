Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу, каже керівник ОП.

Міжнародні корпорації, які досить швидко та повністю пішли з ринку Росії, Офіс Президента України відзначатиме спеціальною нагородою "Відзнака миру".

Про це повідомив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак.

"З величезною вдячністю від українського народу в цей переломний момент нашої історії. Вони заслуговують на повагу українців і людей всього світу. Адже байдужість і мовчання – це співучасть", – наголосив він.

Єрмак зазначив, що Україна продовжує вести активну роботу зі світовими брендами, щоб вони виходили з російського ринку.

"Наша мета – жодної копійки в бюджет країни-агресора. Вже доволі багато компаній підтримали Україну і йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, повинні зробити правильний вибір. Не можна підтримувати воєнні злочини, неприпустимо торгувати з воєнними злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей", – сказав керівник Офісу Президента.

Раніше у міністерстві цифрової трансформації доповнили перелік великих технічних компаній, які припинили свою діяльність в Росії.

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