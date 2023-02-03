Окупанта ліквідували ще минулого року, але поховали тільки два дні тому.

Українські воїни ліквідували зека-"вагнерівця", який вбив власну матір та сестру.

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе, 32-річного найманця ПВК "Вагнер" з Ростовської області Романа Лазарчука ліквідували ще 17 грудня, але його тіло вивезли тільки недавно і поховали 1 лютого в рідному місті.

Лазарчука було засуджено до 17 років позбавлення волі за вбивство рідної сестри та матері скоєні у 2014 році. Садист облив своїх рідних бензином і підпалив.

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ЗСУ "мінусують" окупантів

Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні ліквідовано російського "бойового попа" з РПЦ Олександра Караулова разом з цілою пачкою інших окупантів під час евакуації "трьохсотих". Крім того, знищено чергового "бойового попа", що благословляв російських солдатів на вбивство українців.

У російських соцмережах доповідають про ліквідацію "цікавих" персон. Наприклад, так стало відомо про знищення на війні серійного убивці, що воював у складі "вагнерівців".

У боях "відкобзонено" також бійця загону "Барс", якого пропагандисти охрестили ледь не "термінатором", а ще відомо - десантника з сирійським досвідом - героя російських "казок".

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