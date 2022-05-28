Тижневик The Economist оприлюднив редакційну статтю, в якій доводить, чому умиротворення Путіна не принесе надійного миру.

Війна в Україні триває вже четвертий місяць. Наразі настав момент для того, аби Захід продемонстрував єдність та безпрецедентну підтримку Україні, а не боязкі поради.

Про це йдеться в матеріалі британського тижневика The Economist.

Хоча досі потік зброї із Заходу збільшується, а американський Конгрес щойно схвалив пакет допомоги у розмірі 40 млрд доларів, все частіше лунають розмови про необхідність розглянути можливість припинення вогню та мирних переговорів. Дехто натякає, що війна закінчиться швидше, якщо Путіну запропонувати якийсь вихід, який би дозволив йому не осоромитися перед російською аудиторією.

Видання пише, що аргументи на користь цього рішення звучать привабливо: ніхто не хоче нескінченної війни. Якнайшвидше її завершення врятує чимало людських життів і те, що залишилося від економіки України, не кажучи вже про пом’якшення світової продовольчої кризи. Однак наївно думати, що Путін готовий забезпечити довгостроковий мир.

У статті зазначається, що президент Зеленський має цілковиту рацію, коли закликає західних союзників, як вони неодноразово робили із самого початку конфлікту, надіслати більше якісної зброї, щоб його країна могла дати відсіч загарбникам. Водночас він висловив свою стурбованість тим, що Захід досі не виступає єдиним ядром у своїй підтримці України.

На світ чекає велика небезпека, якщо агресія Путіна буде винагороджена; тобто, якщо йому вдасться зберегти захоплені ним землі.

Видання занурює читачів у 2014-ий, коли за незначної практичної підтримки Заходу Україні фактично довелося стояти осторонь, коли Росія анексувала Крим, а потім підтримала захоплення сепаратистами східної частини Донбасу. Через вісім років нічого не було повернено, а Путін, підбадьорений такою слабкою відповіддю, вирішив відкусити другий, і набагато більший, шматок від країни, яка, як він неодноразово заявляв, є штучним винаходом, створеним зовнішніми силами, які прагнуть послабити Росію зсередини.

Журналісти загадуються над питанням: якщо Захід зараз послабить свою підтримку Зеленського та підштовхне його до передчасних переговорів, який буде результат? Нагородження агресора пропозицією перемир’я, яку він може подати як виграш, буде заохоченням швидко порушити будь-яке дане нею зобов'язання та закріпити свої завоювання.

На додаток, інші правителі-деспоти світу, зокрема глава КНДР Кім Чен Ин, могли б сприйняти це як заклик, що підбурювання до війни – вигідна й довгострокова "інвестиція". Тому єдиний шлях – підтримати Україну в її прагненні захистити свій суверенітет, доки справа не буде зроблена.

Раніше повідомлялося, що між США, Європою та Україною точаться розбіжності щодо того, як має завершитися війна. В їх основі лежать фундаментальні дебати про те, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії.

У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, Інші країни, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції і приниження глави Кремля.

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